Chi è la Suora Anna Donelli arrestata perché al servizio della ‘Ndrangheta

Tra le 25 persone arrestate nella mattinata di oggi, giovedì 5 dicembre, su disposizioneDirezione distrettuale antimafiaProcura di Brescia, c’è anche suor. Lasecondo la Dda di Brescia si sarebbe «messa a disposizione degli esponenti» del clan Tripodi, legato agli Alvaro. Questo tramite il ruolo di «assistente spirituale all’interno delle carceri per trasmettere ordini, direttive, aiuti morali e materiali ai soggetti sodali o contigui al clan». Non solo. Laavrebbe anche «ricevuto informazioni dai detenuti utili per pianificare strategie criminali di reazione alle attività investigative».La religiosa, che da anni prestacome volontaria nel carcere di San Vittore a Milano e a Brescia, secondo gli investigatori si sarebbe messa a disposizione in modo continuativo “per veicolare messaggi tra gli appartenenti all’organizzazione criminale e i soggetti detenuti in carcere partecipi o comunque contigui al sodalizio” dei Tripodi: la famiglia che sarebbe riuscita a riprodurre una “locale” ‘ndranghetista nel Bresciano.