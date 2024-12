Lanazione.it - Casi allarmanti all’asilo, individuato l’uomo che terrorizza i bambini

Perugia, 5 dicembre 2024 – A spaventare da quasi tre settimane ie le educatrici dell’asilo nido “l’Albero di tutti“ di Castel del Piano è un uomo, sui trent’anni, che ogni giorno si reca davanti alla struttura e bussa ai vetri, alle porte e urla frasi sconnesse. Un atteggiamento ripetitivo e minaccioso che spaventa i(che hanno dai 6 mesi ai 3 anni) e anche le stesse insegnanti. Al punto che di comune accordo con le famiglie dei 10 piccoli è stato deciso di chiuderlo temporaneamente. Una decisione, quella del Comune, che sembra più a scopo precauzionale, ma che l’ente è stato costretto a prendere per evitare qualsiasi tipo di conseguenza. Sul caso, come noto indagano i carabinieri che mantengono uno strettissimo riserbo su questa persona che è stata comunque individuata. La determinazione dirigenziale numero 3637 firmata dalla dirigente comunale del Servizio scolastico, racconta infatti che “recentemente si sono verificati alcuni specifici episodi che hanno destato grande preoccupazione per l’incolumità dei, delle lavoratrici e delle famiglie che frequentano le attività realizzate nell’immobile nel quale è ubicato il servizio”.