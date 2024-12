Impresaitaliana.net - Casalnuovo, Esposito: “Allerta massima per fermare attività colpite da interdittiva antimafia”

Banca Dati Nazionale, acreata una struttura comunale ad hoc perle impresedadi Napoli. «La struttura che abbiamo istituito nei mesi scorsi ci ha già consentito di essere incisivi su diversi provvedimenti». Così Salvatore, Vice Sindaco con delega al Suap, in merito alla struttura istituita nei mesi scorsi ed incardinata presso l’ufficio Gare e Contratti con il compito di processare le interdittiveinviate dagli organi prefettizi valutando di volta in volta le misure da attuare perle aziende operanti sul territorio.Banca Dati Nazionale, si chiama così la struttura organizzativa istituita dal Consiglio Comunale diper garantire prevenzione ede dare seguito in tempi celeri ai provvedimenti interdittivicoordinando ledegli uffici e dando immediata attuazione.