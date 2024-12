Ilrestodelcarlino.it - Capotreno preso a pugni e aggredito con un martelletto da un passeggero a Fidenza

(Parma), 5 dicembre 2024 – Un pugno dritto in volto solo per avergli chiesto il biglietto. La vittima, ancora una volta, è un. L’aggressione è avvenuta questa mattina, intorno alle 11, a bordo del treno regionale Milano-Bologna nella stazione di(Parma). Secondo una prima ricostruzione, il, in stato di alterazione, ha colpito ilcon un pugno dopo aver distrutto il vetro della cabina di guida colfrangivetro. Gli agenti della Polizia ferroviaria hanno bloccato l'aggressore: è stato identificato e fotosegnalato. Il ferroviere è stato soccorso e trasferito al Pronto soccorso dell'ospedale di Vaio, dove è stato sottoposto ad accertamenti. Sono stati alcuni colleghi del ferroviere a chiamare soccorsi, portando in salvo il ferito nella cabina di guida.