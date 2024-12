Ilnapolista.it - Bove ha già dato il consenso per il defibrillatore interno, poi non potrà più giocare in Italia (Repubblica)

Dopo il malore in campo al momentosta bene e questa è la prima e più importante notizia. Ma il futuro del calciatore della Fiorentina è ancor a in bilico. Ieriscriveva che nel caso si decidesse di applicare unsotto pelle non potrebbe piùin, come successo per Eriksen. Oggi sembra che questa ipotesi stia prendendo vita.ne è consapevole, gliene avrebbero già parlato i medici del policlinico fiorentino, ai quali ha fatto domande riguardo al suo futuro, non solo sportivo, visto che ha compreso la gravità di quello che gli è accaduto («si tratta di un ragazzo molto intelligente e sensibile, reagisce bene», dice chi gli ha parlato in questi giorni).Leggi anche: Il dottor Castellacci su: «Queste cose succedono più spesso di quanto si pensi»Ci sarebbe anche ilinformato per procedere con l’intervento per mettere il