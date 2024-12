.com - Biliardo / Jesi: Passion3 sempre più verso la serie A, Circolo Cittadino prova l’aggancio alla zona play off

Leggi su .com

Va a conclusione la prima fase, quella del giorne d’andata dei vari campionati regionali e provinciali. In via delle Nazioni aorganizzati due tornei nella fase di sospensione dei campioanti per il periodo natalizioVALLESINA, 5 dicembre 2024 – Venerdì 29 novembre si è giocata la 10° giornata del campionato regionale di boccette diA1, la 12° giornata del campionato provinciale diA e la 10° giornata del campionato provinciale diB.I campionati stanno arrivando al giro di boa a conclusione del girone d’andata. Per laB l’ultimo turno sarà proprio venerdì 6 dicembre mentre laA andrà ancor avanti per due settimane. Poi la sosta. Periodo di non campionato che sarà coperto dai due tornei: 9° Trofeo Passion Memorial Ferdinando Mazzarini che si giocherà dal 23 dicembre fino al 5 gennaio 2025 e Memorial David Cardinali dal 26 dicembre al 5 gennaio 2025.