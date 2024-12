Davidemaggio.it - Bianca Guaccero risponde con (finta) ironia alla giuria di Ballando

Perché litigare in diretta televisiva con ladi Bndo con le Stelle quando si possono utilizzare i social per replicare? E’ questo l’escamotage che ha utilizzato nelle scorse oreperre a Ivan Zazzaroni e. Su Instagram, la conduttrice ha detto la sua su un consiglio datole dal giurato, che a quanto pare le è andato di traverso. Ed ha mascherato il fastidio con una buona dose di sarcasmo.Siete troppo perfetti. (.) Oggi avevo voglia di vedervi sporcare la coreografia, per la prima volta. Siete talmente perfetti, belli, precisi. Avevo voglia di vedere qualcosa di diversoha infatti asserito, sabato scorso, Zazzaroni dopo aver visto il tango trae Giovanni. Un giudizio, espresso negli appuntamenti precedenti pure da Selvaggia Lucarelli, che ha stranito fin da subito Carolyn Smith:Non ho ancora capito cosa significa sporcare.