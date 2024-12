361magazine.com - Belve, le indiscrezioni sulla prossima puntata

In onda martedì seraContinua il successo di, talk di Rai Due, condotto da Francesca Fagnani che è ormai un prodotto sempre più affermato e seguito dal grande pubblico.Lo show è prodotto da Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle e va in onda ogni martedì alle 21.20 su Rai2 e, successivamente, sempre disponibile on demand su RaiPlay.Stando a quanto riporta Davide Maggio, che ha raccontato anche come Teo Mammucari abbia lasciato lo studio dopo pochi minuti di intervista, dovrebbe esserci Tina Cipollari.Leggi anche:, Mammucari abbandona le registrazioniL’opinionista e volto storico di “Uomini e Donne”, sarà in studio per rispondere a curiosità e domande di Francesca Fagnani.“Prevista infatti nelle prossime ore la registrazione di una intervista ad un personaggio televisivo piuttosto in vista – si legge da Davide Maggio – Si tratta infatti di una delle protagoniste storiche del varietà campione di ascolti del pomeriggio televisivo.