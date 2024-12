Zon.it - Battipaglia, arriva la prima edizione di “Svit’Art Festival”

Sabato 7 dicembre prossimo, alle 17, presso il Majestic Business Center di, la Cooperativa sociale Voloalto di, in collaborazione con la testata giornalistica Il Sole & le Nuvole, presenta, in ante, loche, attraverso produzioni culturali, artistiche e sociali, intende connotarsi come rilevante iniziativa di sensibilizzazione, informazione e prevenzione, finalizzata a contrastare il disagio nei diversi contesti sociali, utilizzando la creatività quale strumento di apprendimento e cambiamento individuale e collettivo, di benessere, e di opportunità lavorativa.IlObiettivo del, che si svolgerà a maggio 2025, è coinvolgere la collettività in una consapevole relazione di aiuto a sostegno delle persone fragili, utilizzando l’arte, il divertimento, la leggerezza, la bellezza.