Battaglia vinta dagli studenti. Verranno sistemate porte e finestre del Viganò

Privacy in bagno. E niente più spifferi alle. Chi hanno impiegato quasi un anno, ma alla fine l’hanno spuntata gli, perché chi la dura la vince. Sono stati aggiudicati i lavori di sostituzione delledei servizi igienici e dei cuscinetti delle aule al Francescodi Merate, istituto superiore ad indirizzo commerciale, turistico e informatico, frequentato da un migliaio di ragazze e ragazzi. Lo scorso marzo avevano scioperato e organizzato un presidio di protesta per denunciare la situazione: uscite di sicurezza chiuse,rotte, servizi igienici inutilizzabili, muri scrostati, chiazze di muffa. Inizialmente dalla Provincia avevano replicato che in fondo i problemi non erano così gravi così come denunciato, salvo poi cominciare a mettere subito mano per ripristinare quanto si poteva e dopo commissionare un intervento più completo.