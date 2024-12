Oasport.it - Basket, la Virtus Bologna va ko anche con l’Alba Berlino ed è ultima in Eurolega

LaSegafredoin. Continua la maledizione europea per la squadra di Luca Banchi, che viene sconfittadalche abbandona le V Nere in coda alla classifica di regular season. Un primo tempo di basso livello, una rimonta di nervi nell’ultimo parziale con gli avversari che si smarriscono con la partita in mano sia nei tempi regolamentari che nel supplementare, ma Clyburn e compagni non sfruttano l’occasione: è 88-90 alla sirena finale e l’appuntamento con la vittoria alla Segafredo Arena è rimandato. Non bastano i 23 punti di Clyburn, mentre dall’altra parte è Gabriele Procida il migliore a 20 punti.fa la voce grossa nei primi minuti, Procida ed Hermannsson sono i fautori del primo vantaggio consistente degli ospiti sul 6-12, che condurranno poi a lungo.