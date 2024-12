Formiche.net - Anatomia di una forza armata. L’evoluzione dell’esercito russo raccontata da Keir Giles

Quando hanno varcato in massa il confine ucraino nel febbraio di due anni fa, le forze armate russe hanno aperto un nuovo capitolo nella storia internazionale, riportando l’Occidente di fronte alla Storia e dando avvio ad un conflitto ad alta intensità che perdura da oltre trenta mesi. Un conflitto che le stesse forze armate russe non erano, forse, in grado di affrontare. Anni e anni di trasformazioni avevano portato lo strumento militare del Cremlino ad assumere una forma completamente nuova, almeno in apparenza. Ma questa forma potrebbe essere stata una delle cause del fallimento della cosiddetta “Operazione Militare Speciale”, che ad oggi la stessa leadership russa non ha paura di chiamare “guerra”. Ma le forze armate russe non sono rimaste inattive, e hanno avviato un processo di adattamento alle logiche del conflitto che si sono trovate loro malgrado a combattere.