Quifinanza.it - Alta moda e mare: come le grandi case del lusso arredano gli Yacht

Leggi su Quifinanza.it

Glidinon sono solo mezzi di trasporto: sono vere opere d’arte galleggianti, pensate per offrire un’esperienza esclusiva e personalizzata. Negli ultimi anni, imarchi diHermès, Fendi, Armani e Louis Vuitton si sono affermati ancheprotagonisti nel mondo dell’arredamento nautico, portando il loro stile iconico a bordo delle imbarcazioni più prestigiose.Questi brand hanno trovato negliun terreno perfetto per esprimere la loro creatività, unendo eleganza, innovazione e materiali diqualità per soddisfare una clientela sempre più attenta ai dettagli.Hermès: eleganza artigianale inHermès, sinonimo die raffinatezza, ha saputo adattare il suo stile anche al settore nautico. Il brand realizza tappeti in seta e lana, rivestimenti in pelle e accessori esclusivi che arricchiscono gli interni degli