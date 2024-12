Dilei.it - Affari tuoi, le scarpe della concorrente sono un caso: il look e la battuta del “dottore”

Leggi su Dilei.it

Non si parla d’altro: come di consueto è appena andata in onda l’ennesima puntata di, che ha visto il Pacchista sorteggiato protagonista di quel che si dice un meritato lieto fine. Il premio riscosso? Ben 30mila euro. Nonostante l’ingente dose di fortuna, però, non è questo l’argomento centrale. A far parlare è stato un dettaglio del, Erica, che ha letteralmente conquistato il cuore di ogni fashionista.: ledi Erica hanno fatto volare il pubblicoAdè stato il turno di Erica, rappresentanteCampania (originaria di Marcianise, in provincia di Caserta) ed accompagnata dal marito Andrea, la quale ha visto la Dea Bendata dalla sua parte: la ragazza è riuscita nell’intento di portarsi a casa un premio di 30mila euro, eppure questo non è stato il solo motivo che le ha fatto ricevere tutta l’attenzione del pubblico, in sala come nei salotti italiani.