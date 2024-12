361magazine.com - X Factor, tutto sulla finale in diretta da Napoli

Leggi su 361magazine.com

In onda domani sera alle 21.00La finalissima di X2024, prevista per giovedì 5 dicembre alle 21:00, promette di essere un evento memorabile. Per la prima volta nella storia del format, lasi terrà all’aperto, nella suggestiva Piazza del Plebiscito a, in un grande evento gratuito co-organizzato con il Comune di. Lo show sarà trasmesso insu Sky Uno, NOW, e in simulcast su TV8.I FINALISTIIn gara per il titolo ci sono quattro talenti, tutti della squadra di Achille Lauro, ad eccezione di Mimì, guidata da Manuel Agnelli:Lorenzo Salvetti (17 anni, Verona), con il brano inedito Mille concerti, dal sound indie pop.Mimì (17 anni, Monza-Brianza), che presenta l’inedito Dove si va, firmato da Madame, un mix di soul, indie e hip-hop.I PATAGARRI (20-31 anni, Milano e dintorni), un gruppo che fonde jazz, swing e cantautorato, con il brano Caravan.