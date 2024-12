Zonawrestling.net - WWE Survivor Series: War Games 2024 – Review

Leggi su Zonawrestling.net

I match a squadre, in qualsiasi salsa o modalità, mi hanno sempre in qualche modo appassionato, sin da piccolo. Sarà forse l’idea di tanti beniamini che si coalizzano per combattere un nemico comune, oppure il concetto stesso di poter fare “squadra”che mi affascina, fermo restando che deve esserci un motivo valido e ben spiegato per poter mettere da parte rivlità e acredini e coalizzarsi verso un fine comune. Sarà stato quest oil caso? Brace yourselves guys, let’s begin!IIWARMATCHRhea Ripley, WWE Women’s Tag Team Champion Bianca Belair, Naomi, Bayley & Iyo Sky vs WWE Women’s World Champion Liv Morgan, WWE Women’s Champion Nia Jax, Tiffany Stratton, Raquel Rodriguez & Candice LeRae (38:12)Partiamo con il match femminile: la grande criticità dei warè, paradossalmente, costituita dalla sua stessa genetica.