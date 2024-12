Nerdpool.it - Una notte violenta e silenziosa 2: si farà? David Harbour: “Tenete gli occhi aperti!”

Leggi su Nerdpool.it

, celebre per il suo ruolo in Stranger Things, ha conquistato il pubblico con la sua reinterpretazione di Babbo Natale in Unanel 2022. Il film ha presentato una versione decisamente più oscura edel classico personaggio, offrendo un’esperienza ricca d’azione e dal rating R. Nel gennaio 2023, il regista Tommy Wirkola aveva confermato che un sequel era in fase di pianificazione, ma lo sviluppo è stato interrotto dagli scioperi di sceneggiatori e attori dello scorso anno., tuttavia, mantiene viva la speranza di poter portare avanti il progetto e invita i fan a restare in attesa di notizie.parla del sequel di UnaIn un’intervista con ComicBook,ha dichiarato: “Non penso che tu sia l’unico a desiderarlo.