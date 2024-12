Iltempo.it - “Un conservatore libero”. Il Guardian loda Buttafuoco per l'ultima nomina alla Biennale di Venezia

Koyo Kouoh, camerunense di nascita cresciuta in Svizzera, 57 anni, è la nuova direttrice del Settore Arti Visive delladi, con lo specifico incarico di curare la 61esima Esposizione Internazionale d'Arte nel 2026. Lo ha deciso il Consiglio dell'amministrazione dell'istituzione, su proposta del presidente Pietrangelo. Laè stata deliberata martedì 5 novembre ed è stata resa nota ieri, a una decina di giorni dchiusura dellaArte 2024 curata dal brasiliano Adriano Pedrosa. Koyo Kouoh (Camerun/Svizzera) è dal 2019 direttrice esecutiva e Chief Curator dello Zeitz Museum of Contemporary Art Africa (Zeitz MOCAA) a Città del Capo, in Sudafrica. È stata direttrice artistica fondatrice di RAW Material Company, un centro per l'arte, la conoscenza e la società a Dakar, in Senegal.