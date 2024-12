Lanazione.it - Teatro Rossini di Pontasserchio, arriva la rievocazione medievale con "Mathildis"

San Giuliano Terme, 4 dicembre 2024 - Sabato 7 dicembre ildivivrà una giornata ricca di eventi e attività per rivivere il fascino del Medioevo. L'evento, promosso dal Comune di San Giuliano Terme in collaborazione con AntitesiCirco, offrirà al pubblico un viaggio indietro nel tempo tra rapaci, arcieri, accademie di cavalieri e spettacoli teatrali. La Manifestazione è ispirata alla figura di Matilde di Canossa (c.1046-1115), detta anche Matilde di Toscana, contessa di Toscana (1055-1115) e vice Regina di Italia (1111-1115),in latino. Fu personaggio di spicco della storia, ed ebbe un ruolo importante in Toscana e nei territori del Comune di San Giuliano Terme dove, intorno al 1077, si stabilì presso la curtis di Pappiana, castello che sorgeva dove adesso si trova la Chiesa di Santa Maria, e pare che nel 1112, restaurò radicalmente e per la prima volta le Terme di San Giuliano.