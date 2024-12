Tvzap.it - Sonia Bruganelli, brutte notizie per lei dopo l’ospitata a “Belve”: chi vuole denunciarla

Personaggi tv.per leia "": chi. Ogni martedì sera su Rai 2 va in onda, il programma condotto da Francesca Fagnani, la quale si diverte ad intervestare le "" del mondo dello spettacolo e non solo. Ieri sera, 3 Dicembre 2024, è stataa "confessarsi" ai microfini di. Durante la sua lunga intervista si è scagliata contro un collaboratore del suo ex marito Paolo Bonolis, scatenando una reazione immediata dell'uomo. (le foto)a "" contro Marco Salvati: lui cita gli avvocatiL'intervista aandata in onda nella puntata didi ieri sera 3 Dicembre 2024 ha lasciato tutti quanti senza parole.