Si torna indietro Grande Fratello altro colpo di scena | la decisione di Mediaset sul programma

Leggi su Caffeinamagazine.it

di. Dopo la puntata del 2 dicembre, i vertici del Biscione avrebbero preso unache cambia di nuovo il futuro del reality show condotto da Alfonso Signorini. E i telespettatori dovranno nuovamente adattarsi a questo ennesimo cambiamento.Il 16 settembre è iniziata la nuova edizione del GF. In quattro mesi i cambi dizione sono stati continui e disorientanti. Ricapitoliamo: si è partiti con una sola puntata settimanale il martedì, poi si è passati a due appuntamenti, includendo anche il sabato. Poi si èti a una sola puntata, ma stavolta di lunedì al posto della “La Talpa”. Un continuo balletto condizionato in gran parte dai dati di ascolto. Ma non è finita qui.Leggi anche: “Cosa ha fatto davvero Mariotto”. Ballando con le stelle, Milly Carlucci parla della sua fuga“Si”.