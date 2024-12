.com - Seconda Categoria / Il Trecastelli ha scelto Piero Casucci

Sostituirà il dimissionario Rodolfo Gallotta, debutterà sabato prossimo ad Ostra VetereVALLESINA, 4 dicembre 2024 – Come annunciato la società Polisportivaha subito comunicato il sostituto di Rodolfo Gallotta dimessosi per motivi personali nei giorni scorsi.L’incarico di nuovo allenatore della prima squadra è stato affidato a.Per, 54 anni, si tratta per certi versi di un ritorno avendo allenato il Victoria Brugnetto indalla stagione 2017-2018 per oltre 2 stagioni, raggiungendo anche un piazzamento playoff.Le esperienze disono notevoli tra Prima etra Pontesasso, Barbara, Mondolfo ed appunto Victoria Brugnetto.Debutterà sabato prossimo ad Ostra Vetere.(e.s.)©riproduzione riservataL'articolo/ Ilhaproviene da Lo sport della Vallesina.