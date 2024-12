Ilfattoquotidiano.it - “Sconcertante assenza di scrupoli o remore”, il Riesame su Chiara Petrolini: “Pericolo di reiterazione dei reati non limitato ai figli”

“Estrema lucidità. Inusitata freddezza esecutiva.di. Apparente mancanza di qualunque ripensamento, oltre che di sfrontatezza. Inaffidabilità totale nelle relazioni personali anche più intime. Eccezionali capacità sia di nascondimento dei propri misfatti sia di mistificazione e dissimulazione. Mancanza di partecipazione e di compassione”. È la sequela di riflessioni dei giudici del Tribunale delche ha disposto il carcere (non esecutivo fino alla Cassazione) per, la studentessa, indagata dopo il ritrovamento di due neonati morti nel giardino. Le motivazioni sono state rese note dalla procura di Parma che per due volte aveva chiesto la misura cautelare in carcere per la giovane.Inadeguato il controllo dei genitori – Le due gravidanze, i due parti, le due morti, le due soppressioni sono tutte avvenute tra le mura domestiche, dove erano presenti i genitori di, per cui non può essere né sufficiente né adeguato il controllo parentale che (proprio perché non esercitabile 24 ore su 24) non potrebbe giammai scongiurare che l’indagata possa concepire ancora (ricevendo in casa uomini), portare a termine gravidanze, partorire e sopprimere ilo, senza peraltro destare alcun sospetto, come fatto nelle due occasioni precedenti.