Sansovini, il gradito ritorno in gialloblù: "Mi occupo dei giovani con entusiasmo"

Per Marcosi è trattato di un, forse inaspettato, ma lì dove aveva lasciato un pezzetto del suo cuore. Il nuovo allenatore dell’Under 17 ha preso il posto di Michele Troiano, promosso nello staff di Mandelli nel ruolo di vice, e Andrea Catellani e Davide Caliaro (responsabile del settorele) hanno individuato in lui il successore ideale. Al termine della stagione 2019/2020 appende gli scarpini al chiodo, l’anno precedente i tifosi canarini lo ricordano nell’anno della D per le sue 5 reti in 30 presenze: "Ricordo un grandissimo calore, per noi vivere quella categoria in quell’ambiente fu particolare - ha raccontato a ‘Futuro’ - era serie D ma sia durante la settimana di allenamenti che durante le partite, nulla aveva a che fare con il campionato di serie D.