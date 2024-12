Sanremo Giovani, ecco gli ultimi 3 semifinalisti

Leggi su Corrieretoscano.it

Con il quarto appuntamento di, condotto da Alessandro Cattelan in onda ieri su Rai 2, si completa il quadro deiche si sfideranno il prossimo 10 dicembre in ‘Sarà‘.Dai 24 artisti iniziali in gara, ne sono rimasti 12 nel corso delle quattro puntate. Gliquattro ad aggiudicarsi un posto sono stati Angelica Bove e i gruppi Questo e Quello e Vale Lp e Lil Jolie. Si vanno ad aggiungere agli otto già qualificati delle scorse puntate.A dare il verdetto la medesima commissione musicale che ha giudicato le altre puntate, composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia. A loro si aggiungono i ‘giurati fuori onda’ Carlo Conti e Claudio Fasulo – vicedirettore della direzione intrattenimento Prime Time.Ad uscire dalla gara dalla gara, comunque con il plauso della giuria, Dea Culpa, Orion e Sea John.