Renzi si conferma ‘Paperone del Parlamento’ | nel 2024 ha dichiarato 23 milioni

(Adnkronos) – Con oltre 2,3di euro di imponibile MatteosiPaperone de’ Paperoni dei Palazzi, almeno stando alle dichiarazioni dei redditifino ad ora arrivate agli uffici di Camera e Senato. Carte alla mano, l’ex rottamatore risulta più ‘povero’ di circa 880 mila euro rispetto all’anno scorso (quando aveva denunciato al fisco 3187mila 769 euro) ma resta probabilmente il numero 1 nella classifica parlamentare dei ‘milionari’ e il più ricco dei leader di partito con 2307mila 346 euro. Mancano però ancora all’appello altri ‘paperoni’ come il senatore a vita, l’archistar Renzo Piano (nel 2023 si è piazzato subito dietro l’ex segretario Pd con 2e 901 mila euro, di cui 2,5 guadagnati in Francia e quasi 400mila in Italia), e il deputato-imprenditore della Lega, Antonio Angelucci.