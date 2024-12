Sport.quotidiano.net - Ravenna in Coppa Italia: "Noi puntiamo a vincerla"

C’è anche la. E ilha iniziato a prenderci gusto. Oggi a Castelfidardo (stadio ‘Mancini’, fischio d’inizio alle 14.30; arbitro Ferrara di Roma 2; ingresso abbassato a 10 euro; diretta web sul canale youtube delFc), la formazione giallorossa torna in campo per continuare l’avventura anche in. Il match è valido per l’accesso ai quarti di finale. Chi passa il turno, affronterà la vincente di Cjarlins Muzane-Dolomiti Bellunesi in programma mercoledì 18. Il format del match è quello consolidato, ovvero calci di rigore in caso di parità al 90’. Il, terzo della classe in campionato, a -3 dalla capolista Tau Altopascio e a -1 dal Forlì, è arrivato al 4° turno di, sconfiggendo Forlì 1-1 (6-5 ai rigori), Fossombrone 3-1 e Lentigione 1-0. Il Castelfidardo, 9° nel girone F, a -6 dalla zona playoff e a +4 sulla zona playout, ha superato United Riccione 2-2 (5-3 ai rigori), Civitanovese 4-1, Vigor Senigallia 2-1.