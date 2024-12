Oasport.it - Quando si svolge il Mondiale per club di volley maschile 2024? Date, programma, orari: presenti 2 club italiani

Leggi su Oasport.it

Ilperdiandrà in scena a Uberlandia (Brasile) dal 10 al 15 dicembre. All’evento parteciperanno otto squadre, che sono state suddivise in due gironi da quattro formazioni ciascuno: le prime due classificate accederanno alle semifinali incrociate, le due vincitrici si fronteggeranno nell’atto conclusivo che metterà in palio il titolo iridato. Si preannuncia una competizione particolarmente vibrante e interessante, con la presenza di due compagini italiane.Trento si presenta all’appuntamento dopo aver conquistato la Champions League. I Campioni d’Europa sono stati inseriti nella Pool B e affronteranno gli insidiosi brasiliani del Sada Cruzeiro (Campioni del Sudamerica), gli argentini del Ciudad Voley (secondi nell’ultima rassegna continentale) e i poco temibili iraniani dello Shahdab Yazd (secondi nel torneo asiatico).