Lanazione.it - Prima l’assalto nella ditta orafa poi si perde nei campi. Preso il bandito, tradito al bar dal fango sulle scarpe

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 4 dicembre 2024 – Si era perso nelle campagne di Laterina dopo il colpo da 150mila euro alla Fullove. Non aveva idea di dove fosse ed è andato al bar del paese per cercare un telefono. Aveva lesporche di. Chi era lì a prendere il caffè si è insospettito e ha chiamato il 112. Così è stato acciuffato il primo dei sei componenti di una delle bande che da inizio anno stanno mettendo a ferro e fuoco il distretto orafo aretino. Poco dopo anche per il secondo membro del commando sono scattate le manette. Era a bordo di una lancia Y lungo una strada sterrata. L’auto procedeva lenta, a tratti si fermava, poi ripartiva. Chi era al volante cercava l’amico smarrito. Sono stati loro due, il primo venticinque anni, l’altro di qualche anno di più, entrambi rumeni i primi due componenti di una delle bande dei colpi all’oro a finire cella.