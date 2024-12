Pattinaggio figura ISU Grand Prix Final | nove azzurri al via a Grenoble

Leggi su Sportface.it

Si terrà dal 5 al 7 dicembre presso il Patinoire Polesud di(Francia) l’ISUdidi, atto conclusivo dell’edizione 2024-25. Nonostante all’evento siano ammessi soltanto i concorrenti in grado di classificarsi nelle prime sei posizioni del ranking di qualificazione, sono numerosi i pattinatori italiani ai nastri di partenza.Nel settore maschile ci sarà Daniel Grassl (Fiamme Oro), alla seconda presenza della carriera dopo quella di Torino 2022, in cui chiuse sesto. Nelle coppie di artistico, invece, spazio a Sara Conti e Niccolò Macii (Fiamme Oro) – che parteciperanno allei per la terza volta consecutiva dopo aver concluso terzi a Torino 2022 e secondi a Pechino 2023 – e a Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini (Fiamme Azzurre), subentrati ai canadesi Deanna Stellato-Dudek/Maxime Deschamps e anche loro alla terza partecipazione consecutiva (quinto posto sia nel 2022 che nel 2023).