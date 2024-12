Sport.quotidiano.net - Olimpia Milano, tutto facile contro la Stella Rossa

- L'Armani mette il vestito giusto per tornare sul palcoscenico dell’Eurolega al Forum. Lo fa vincendo con personalitàlaBelgrado per 101-86 cogliendo così anche l'occasione per superarli in classifica con quella che è la sesta vittoria nelle ultime sette gare europee. Un’Armani convincente fin dal palla a due con Mirotic realizzatore designato Mannion in versione "attivatore", ma anche bomber all'occorrenza (20 punti con 4/4 da 2 4/7 da 3). Il serbo gioca altrettanto una partita di una continuità devastante con 8 punti nel 1° quarto, 1 nel 2°, 8 nel 3° e 6 nell'ultimo per un totale di 23 punti (6/12 al tiro). Ad equalizzare tutti i volumi dello “stereo” milanese poi ci pensa l'esperienza di Causeur che spara un clamoroso 6/6 da 3 che regala ossigeno all'ogni volta che ce n'è bisogno, mentre LeDay è sempre più uomo squadra con 14 punti, 7 rimbalzi, 4 recuperi, 3 assist.