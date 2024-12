Ilrestodelcarlino.it - "Obiettivo: battere Milano e superarla in classifica"

Tornato tra i migliori in campo, mvp dell’incontro accanto ad Anzani, Vlad Davyskiba si gode il tanto agognato ritorno senza però esagerare in previsioni o mettersi davanti ad altri nelle gerarchie di una squadra ancora in costruzione. "Dobbiamo essere tutti pronti nel momento del bisogno", sentenzia il martello bielorusso, che a Taranto ha tenuto fede a questo impegno attaccando con l’83%, mettendo a segno alcune battute decisive e risultando determinante per la vittoria finale, subentrando dal terzo parziale. Un match, quello in Puglia, che ha portato in dote la qualificazione alla Coppa Italia e la possibilità di giocarsi la sesta posizione nello scontro diretto condomenica, un’occasione unica per avere un piazzamento che garantisce speranze molto maggiori di qualificarsi alla Final Four.