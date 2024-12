Quotidiano.net - Nuova risoluzione Onu, sì alla creazione dei due Stati: “Cessare subito gli atti di terrore”

Roma, 4 dicembre 2024 - L’Onu spinge sulla soluzione dei dueper riportare la pace in Medio Oriente. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato unaper arrivare all’adozione di una roadmap per unapacifica del conflitto israelo-palestinese e ladi due. A giugno verrà convocata a New York una “Conferenza internazionale di alto livello per la soluzione pacifica della questione palestinese”. Il documento invita Israele a "immediatamente e completamente ogni forma di violenza, compresi gli attacchi militari, le distruzioni e glidi" nei territori palestinesi occupati. Ultime notizie in diretta