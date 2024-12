Ilgiorno.it - Musica fa rima con sostenibilità. Futurae Heroes, inizia BigMama

Leggi su Ilgiorno.it

Parte con“, progetto che si avvale dellae dei suoi artisti e artiste per parlare alle giovani generazioni die coinvolgerle nel futuro prossimo, promuovendo i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. L’tiva è un programma triennale nato dall’unione di Music innovation hub (pimpresa sociale in Italia che si occupa di, organizzatore del festivalin partnership con le Nazioni Unite e ASviS) e Futura Expo (7, 8 e 9 marzo 2025 al Brixia Forum di Brescia, 15.000 mq di esposizioni interattive e di edutainment, talk, eventi) di Camera di commercio di Brescia e ProBrixia. Domani, 5 dicembre, il primo appuntamento in Camera di commercio di Brescia vedrà, alle 18, la consegna a Caterina Caselli e Giacomo Maiolini (40 anni di carriera con la Time Records) dei primi “Awards“, per aver consentito ai giovani talenti di esprimere il proprio potenziale creativo.