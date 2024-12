Ilfattoquotidiano.it - Meloni e Orban: “Sostegno a una pace giusta e duratura in Ucraina”. E rilanciano un cambio dei Paesi sicuri per favorire i rimpatri

I dossier internazionali, in particolare l’, e i migranti sono stati il cuore del colloquio avuto dalla presidente del Consiglio Giorgiacon il premier ungherese Viktor, presidente di turno del Consiglio dell’Unione Europea, ricevuto a Palazzo Chigi per un incontro. Al centro del faccia a faccia, oltre all’invasione russa, anche il Medio Oriente e il ruolo della Nato nei Balcani nonché, ovviamente viste le posizioni del governo italiano e del leader sovranista, i migranti., in una nota congiunta, hanno spiegato che “confidano di continuare a rafforzare il dialogo politico e a coordinarsi reciprocamente sui principali temi internazionali”. Durante la riunione è stata discussa la situazione in Medio Oriente e il “loroa unainbasata sui principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale”, oltre l’impegno per la “ricostruzione in vista della prossima Ukraine Recovery Conference”, che sarà ospitata proprio dall’Italia nel luglio del prossimo anno.