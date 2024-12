Manhattan ucciso davanti all’Hilton il Ceo di United Healthcare | fuggito l’aggressore era a volto coperto

Leggi su Open.online

L’amministratore delegato di, colosso assicurativo statunitense del settore sanitario, è stato freddato con un colpo di pistola al petto mentre si dirigeva verso l’Hotel Hilton di, in centro a New York. Brian Thompson, 50 anni, stava raggiungendo l’hotel per una conferenza della società nella sala congressi, prima di finire vittima dell’agguato.indossava una mascherina nera per coprirsi il, aveva una giacca color crema e uno zaino grigio sulle spalle. Secondo i testimoni, era fermo ad aspettare l’arrivo del Ceo. Dopo aver sparato, èimpugnando l’arma verso est, sulla Sixth Avenue. Il killer è tuttora in fuga. Thompson è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale Mount Sinai West, dove poi è morto per le ferite riportate. dirigente, che viveva in Minnesota, era stato promosso ceo dinell’aprile 2021.