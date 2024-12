Madonna di Trevignanoil sangue delle lacrime delle statue di Gisella Cardia è umano | l’annuncio della genetista forense

Ilfattoquotidiano.it - Madonna di Trevignano,”il sangue delle lacrime delle statue di Gisella Cardia è umano”: l’annuncio della genetista forense

"Lattache è stata analizzata ha una serie di macchie dinella zona perioculare, solo quelle sono state oggetto di campionamento da parte del professor Giardina", ha rammentato Baldi a Storie Italiane su Rai 1. "che dalle analisi è risultato, ma non è possibile definire le modalità con le quali è stato messo". Già, difficile capire come è stato apposto ma almeno la genetica sembra aver dato una sentenza definitiva, tanto che presto, ai primi di gennaio 2025, l'elaborato peritale sarà accessibile alle parti in causa quindi anche agli avvocati diche hanno chiesto accertamenti nell'ambito dell'incidente probatorio.