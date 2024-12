L’Ocse taglia le stime sul Pil dell’Italia a +05 per cento nel 2024 da +08

Lettera43.it - L’Ocse taglia le stime sul Pil dell’Italia a +0,5 per cento nel 2024 (da +0,8)

Secondo l’Economic Outlook del, la crescita del Pil italiano è prevista allo 0,5 pernel, allo 0,9 pernel 2025 e all’1,2 pernel 2026. Un calo dellerispetto al rapporto di settembre, quando per ilera stata preventivata una crescita dello 0,8 per. Per quanto riguarda il rapporto debito/pil, si stima un 135,2 pernel, un 134,3 pernel 2025 e un 133,2 nel 2026. Deficit al 2,3 perquest’anno, poi 2,2 e 2. «La forte disinflazione registrata negli ultimi trimestri, combinata con solidi incrementi salariali, dovrebbe sostenere i consumi, mentre condizioni finanziarie più favorevoli e l’attuazione di inventi pubblici legati ai fondi del Next Generation Eu stimoleranno la formazione di capitale», si legge nel rapporto.Sulle prospettive potrebbero pesare la contrazione degli inventi residenziali e una domanda di export più deboleSul lato negativo, una contrazione più marcata del previsto degli inventi residenziali, causata dal graduale ritiro dei crediti d’imposta edilizi, e una domanda di esportazioni più debole dovuta a una crescita rallentata nell’area dell’euro potrebbero pesare sulle prospettive.