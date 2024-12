Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: niente patta! L’indiano rifiuta la triplice ripetizione anche se è in posizione inferiore

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:14:14 Tempo uguale per i due ora, circa 25 minuti (al netto dell’incremento).14:11 44. b3. Adesso vedremo comegestirà questa mossa che attacca la Torre, deve capire come utilizzarla. Tc1 e Tb2 le più attese.14:10 43. Dd8+ Rh7 44. Dxa5. Non era decisamente il piano preferito dei motori,perché quello che volevano non era poi così intuibile da una persona umana, ma c’è dell’umanità nel voler togliere tutta la pericolosità al lato di Donna.14:07 Vediamo se adessotenterà di riproporre il cambio delle Donne, un’opzione che ai motori piace, e che vorrebbe unnon intenzionato a riprendere. Dopo ieri siamo di fronte di nuovo a un altro momento topico, e inassurdamente complessa. Da una parte pezzi del Bianco più coordinati e vantaggio di materiale, dall’altro il Nero con i due pedoni passati a e b che sono minacciosi al massimo (ma al momento non possono essere toccati, come non si possono toccare i pedoni del Bianco).