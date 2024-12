L’avventura non facile con Fedez la disavventura dell’inchiesta spioni Leonardo Maria Del Vecchio riparte dai ristoranti diventati il suo core business

Leggi su Open.online

L’ultimo investimento è stato annunciato solo qualche giorno fa: l’apertura di un ristorante di lusso specializzato nella carne (Carnissage) a Milano, in via Varese. QuiDel, il più attivo erede della dinastia Luxottica, ha un ruolo un po’ più defilato: è il secondo azionista (attraverso la sua LMDV capital) della società che ha aperto il locale, la Amazing meat srl di Martino Uzzauto, dove sono entrati anche Bernardo Vacchi, Giulio Gallazzi, Barbara Valle e a titolo personale il manager più fidato di: Marco Talarico. La Amazing meat di Uzzauto (che è stato docente a contratto alla Cattolica) è la società leader nell’import dalla Spagna della Rubia Gallega, una delle carni più pregiate al mondo ottenuta da vacche fra i 5 e i 10 anni di età allevate in Galizia.