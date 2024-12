Isaechia.it - Laura Freddi risponde a Sonia Bruganelli dopo l’intervista a Belve: “Speravo che dopo il Grande Fratello potessimo diventare amiche, ma…”

In occasione della sua attesissima intervista acon Francesca Fagnani,si è tolta parecchi sassolini dalla scarpa. Ha parlato del suo percorso come concorrente a Ballando con le Stelle, che ha destato non poche polemiche ed ha clamorosamente ammesso di aver tradito Paolo Bonolis nel corso del matrimonio. Non solo: ha confessato di averglielo fatto presente solo in sede di separazione per onestà intellettuale.Nel corso della chiacchierata con la conduttrice,si è anche sbilanciata a proposito di una delle ex fidanzate del suo ex marito,, con cui gli animi erano apparentemente sereni. fino a poco fa.Ecco cosa non ha apprezzato dell’atteggiamento di, soprattutto post-divorzio:Devo dirti una cosa:è stata una persona che, dal momento in cui mi sono separata da Paolo, ha tirato fuori tutta un’altra verve, tutta un’altra modalità.