La truffa della piattaforma creata da Elon Musk nascosta dal Governo Meloni

In passato ci siamo occupati delle truffe riguardanti fantomatici farmaci o investimenti convenienti promossi attraverso video generati con l’Intelligenza Artificiale. Parliamo di deepfake, in cui personaggi famosi vengono sfruttati per ingannare gli utenti e convincerli a compiere un’azione basata sulla fiducia trasmessa dalla loro notorietà. Questa volta, itori sfruttano il volto di tre persone:, Giorgia Mi ed Enrico Mentana attraverso il TGLa7. L’obiettivo è far credere che ili abbia bloccato e nascosto unadache farebbe arricchire i cittadini italiani.Per chi ha frettaIl video viene pubblicato e sponsorizzato da pagine Facebook dubbiose e non verificate.Si parla di un’intervista fatta da Joe Rogan a, ma in nessun caso parlano di unae deli.