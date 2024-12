Iolanda Apostolico la giudice che protestò contro il governo lascia la magistratura

Leggi su Open.online

Se ne va. Ladi Cataniasi è dimessa dall’ordine giudiziario: il plenum del Csm ha infatti accolto la sua richiesta dire la. C’è stato un solo voto di astensione. Laera finita al centro di polemiche per aver partecipato a manifestazioni in favore dei migranti. Non sarà più una toga a partire dal prossimo 15 dicembre.era finita al centro delle polemiche perché aveva disapplicato il decreto Cutro sui migranti, respingendo con una sua ordinanza il trattenimento dei richiedenti asilo. Dopo la sua decisione in rete era spuntato un video che ritraeva lapartecipare attivamente a una manifestazionei decreti sicurezza a Catania nell’agosto del 2018. Il filmato era stato pubblicato sui social dal leader della Lega Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno all’epoca dei fatti, ai primi di ottobre dello scorso anno.