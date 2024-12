Sport.quotidiano.net - In Lituania per un’altra pagina di storia. Contro il Rytas è spareggio per il primo posto

Leggi su Sport.quotidiano.net

La qualificazione diretta ai playoff di Basketball Champions League passa da Vilnius. Stasera alle 18,30 (diretta su Dazn) la Pallacanestro Reggiana proverà a scriveredella propriaeuropea andando a vincere alla ‘Twinsbet Arena’, impianto della capitale baltica da 10mila posti e ‘casa’ dei campioni diin carica. L’Unahotels è in testa al raggruppamento F quando mancano due giornate alla fine, ma quello di stasera può essere considerato come unoperché poi, nell’ultimo turno del 18 dicembre, ilaffronterà lo Slask Wroclaw (già eliminato) quindi Reggio, anche battendo il Falco Szombathely, chiuderebbe con ogni probabilità al secondo. All’andata vinsero i biancorossi (77-67) trascinati da Faye (15 punti e 5 stoppate), ma il 6/27 da 3 degli avversari mise in discesa una gara che invece, oggi, si preannuncia molto complicata.