Ilgiorno.it - Il campione di ciclismo Domenico Pozzovivo multato a Gravedona: pedalava in doppia fila durante l’allenamento

– Sgambata sul Lario con multa perdomenica pomeriggio dai carabinieri mentre stava pedalando insieme all’amico ed ex collega Diego Ulissi. Ildi, che lo scorso 12 ottobre ha annunciato il suo ritiro al termine del Giro di Lombardia, stava pedalando sul lungolago, tra Colico (Lecco) e(Como), quando si è imbattuto in una pattuglia dei carabinieri. “Ci hanno seguito per un po’, come se ci stessero scortando – ha raccontato lo stessoal portale specialistico Tuttobiciweb –. Volevano verificare che stessi sulla sinistra e, una volta accertato, ci hanno fatto cenno di seguirli fino al comando di”. Solo a questo punto il ciclista è statoperché è stato visto procedere sul lato sinistro della carreggiata affiancato al compagno, ricevendo una sanzione di 18,50 euro.