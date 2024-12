Sport.quotidiano.net - Gran rimonta del Vitolini capolista. Perentorio 3-0 del Gavena ai 4 Mori

Weekend senzadi sorprese nel campionato Uisp dell’Empolese Valdelsa, con tutte le big che vanno a segno. Nel girone A di Serie A1 vincono Ferruzza (poker a San Gimignano con doppietta di Sonko e reti di Paolieri e Caponi), Limitese (3-1 a Certaldo con Larini, Fontani e Da Nazaret), Real Isola (Merola, Nacci e un autogol piegano il Castelnuovo) e(Vaglini, Brillanti e Tafi stendono il 4), mentre nel B lada 0-2 a 4-2 sul campo del Martignana grazie alla doppietta di Rossi e ai gol di Sordi e Sabatini. Alle sue spalle tengono il passo Rosselli e Computer Gross, con quest’ultima che ha la meglio per 2-0 nello scontro diretto col Fibbiana (a segno Scardigli e Nicodemo). Scendendo in A2, invece, nel raggruppamento C, sfruttando il riposo dellaMassarella, accorciano le distanze Sciano (Bongini e Paoletti ribaltano il Brusciana) e Molinese (Genco, Rossi, De Bernardinis, Fogli e Poggianti firmano la cinquina rifilata a domicilio alla YBPD United).