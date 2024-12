Golf Tiger Woods | Donare in beneficenza i soldi per giocare la Ryder Cup

Leggi su Sportface.it

“Spero che i giocatori statunitensi, perla prossimaCup, possano ottenere 5 milioni di dollari ciascuno dalla PGA of America e donarli poi in. Sarebbe fantastico“. Cosìha commentato le indiscrezioni circa i compensi (si parla di 400.000 dollari aista) che i top player statunitensi potrebbero ricevere per partecipare allaCup 2025 di Bethpage. “È un loro diritto chiedere qualcosa – ha sottolineato ancora il californiano -. L’evento è così grande che a beneficiarne potrebbero esserne molte organizzazioni benefiche. Già nel 1999 proposi questa cosa, ma i media girarono la frittata contro noi giocatori dicendo che avremmo voluto essere pagati“. Chiusura sulle possibilità di un accordo, che tarda ad arrivare, tra il PGA Tour e la Liv: “Penso che prima o poi arriverà, ma non so ancora dire quando.