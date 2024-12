Ilrestodelcarlino.it - Giornata del volontariato: le iniziative della Lega del filo d'oro di Osimo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 4 dicembre 2024 – In occasioneInternazionale del(5 dicembre), la Fondazionedeld’oro ets – Ente filantropico intende ricordare il ruolo fondamentale dei suoi volontari. Nel mese di novembre molti di loro hanno potuto vivere una serie di esperienze uniche e immersive, attraverso “visite al buio” in musei e siti culturali di rilevanza nazionale. Le attività, realizzate grazie al supporto delle diverse SediFondazione, hanno coinvolto complessivamente 230 volontari, tra cui quelli del Centro nazionale di, sede principale dell’ente, che hanno visitato “al buio” il Museo Tattile statale Omero di Ancona. Questesono state pensate per approfondire in particolare le tecniche di orientamento e mobilità, favorendo una comprensione più profonda delle sfide affrontate quotidianamente dalle persone sordocieche.