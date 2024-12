Cityrumors.it - Gas, brutte notizie per gli italiani: ancora una stangata

Leggi su Cityrumors.it

L’arrivo dell’inverno porta l’allarme per quanto riguarda il prezzo del gas. Le novità per i cittadini non sono assolutamente positiveL’inverno sembra essere arrivato in Italia. Negli ultimi giorni si stanno registrando temperature più rigide e in molte case è tempo di accendere i termosifoni per riscaldare l’ambiente. Una situazione che porterà ad un consumo maggiore di gas e laè dietro l’angolo.Gas,per gliuna(Ansa) – cityrumors.itSecondo quanto riferito da Il Giornale, Arera ha comunicato un nuovo innalzamento del prezzo del gas. Una brutta notizia che porterà glia dover spendere di più rispetto al passato. Una situazione davvero critica e che rischia di non essere terminata qui visto che le variazioni continuano ad essere presenti e non possiamo escludere che in un prossimo futuro si arrivi ad un innalzamentomaggiore dei costi.