Lanazione.it - Firenze, omaggio a Mina col concerto di Silvia Mezzanotte 'Vorrei che fosse amore'

, 4 dicembre 2024 - Da “Stasera io qui” ad “Amor mio”, a “Grande grande grande”. Pietre miliari della canzone italiana che rimandano all’immensa. E che tornano ad aleggiare, dal vivo, nelspettacolo “che”, insieme all’ex vocalist dei Matia Bazar, venerdì 6 dicembre al Teatro Cartiere Carrara di. Inizio ore 21. I biglietti – posti numerati da 29 aco 48 euro - sono disponibili sul sito del teatro www.teatrocartierecarrara.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055.210804). Il 23 agosto 1978, al Teatro Bussoladomani di Lido di Camaiore,saliva sul palco per il suo ultimo live. Undestinato a consacrarla per sempre come la grande icona della musica italiana.